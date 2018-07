Desabamento parcial deixa 2 mulheres feridas em Minas

Equipes do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram as vítimas, por volta das 5h30. As mulheres e outras pessoas comemoravam a festa de ano novo quando a laje cedeu. As vítimas foram encaminhadas com escoriações para um hospital da região.

O Estado de Minas Gerais sofre contabiliza prejuízos em razão das fortes chuvas. Desde outubro, período em que a Defesa Civil passou a registrar as ocorrências, duas pessoas morreram e 44 municípios decretaram situação de emergência.

Segundo o órgão, uma idosa de 74 anos desapareceu depois que o córrego dos Bambus transbordou no sábado, 31, arrastando a casa da vítima. Boletim divulgado hoje pelo órgão aponta que 9.365 pessoas estão desalojadas no Estado e 404 desabrigadas.