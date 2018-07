Desabamento tem versões conflitantes A possibilidade de excesso de lotação ter causado o desabamento do camarote na micareta São José Folia, no domingo, em São José dos Campos, foi cogitada pelo engenheiro que montou a estrutura, José Vitório Vanzela, mas foi desconsiderada ontem por uma fonte ligada à produção do evento, em entrevista ao Estado. A fonte disse que "seria preciso considerar uma margem de segurança" e, portanto, o camarote poderia suportar até quatro pessoas por m², em vez das duas citadas pelo engenheiro.