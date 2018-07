Desabrigados deixam escolas para início das aulas no PI

Essas famílias permanecerão no novo abrigo até terem suas casas construídas pelo Governo do Piauí. A previsão é de que isso ocorra até o final do ano. A Defesa Civil do Estado levou a Brasília as informações do incidente em Algodões I para que os recursos sejam liberados pelo Governo Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve liberar amanhã o trecho da BR 343, entre Parnaíba e Buriti dos Lopes, que também foi destruído pelas águas com o rompimento da Barragem Algodões I no último dia 27. O rio Pirangi não suportou o volume de água e transbordou, destruindo as cabeceiras da ponte, que fica a apenas 5 quilômetros do centro da cidade de Buriti dos Lopes.