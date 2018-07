Desabrigados e Prefeitura do Rio continuam a negociar Cerca de 60 desabrigados continuam esperando por uma solução para a falta de moradias junto à sede administrativa da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, no centro do Rio. Eles estavam até sexta-feira passada,11, na chamada Favela da Telerj, instalada em um prédio abandonado pela empresa de telefonia Oi, no Engenho Novo, zona norte.