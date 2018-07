Desabrigados no Acre recebem ajuda hoje

De acordo com estimativa do governo, as chuvas atingiram 57,2 mil pessoas e deixaram 6 mil pessoas desalojadas. Cerca de 14 mil casas foram alagadas. O nível do Rio Acre está em 17,41 metros, 3,41m acima da cota de transbordamento.

Em Rio Branco, 45 bairros estão inundados. Mais de cinco mil pessoas foram encaminhadas a um dos cinco abrigos montados pela prefeitura e pelo governo. Mais 1,8 mil pessoas estão alojadas na casa de amigos ou parentes.

O Amazonas também sofre com as fortes chuvas. Sete municípios já estão em situação de emergência por causa da enchente na região do Juruá. Mais de seis mil famílias foram afetadas. As informações são da Agência Brasil.