Desalojados do Jaguaré rejeitam abrigo da prefeitura Os moradores que ficaram desalojados após incêndio que atingiu a favela Diogo Pires, no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, estão abrigados na casa de parentes e conhecidos, informou no início da tarde deste domingo a Defesa Civil. As 220 famílias prejudicadas pelo incidente receberam colchões e cestas básicas, mas não quiseram ir para os abrigos oferecidos pela prefeitura.