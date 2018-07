Desalojados voltam para suas casas em SC Após ter um sábado chuvoso, o sol voltou a brilhar ontem em Santa Catarina, permitindo que os 3.333 desalojados devido às enchentes registradas até a sexta-feira conseguissem voltar para suas casas, segundo a Defesa Civil do Estado. Entre os 217 desabrigados no Estado, também registrados até a última sexta-feira, alguns deles já retornaram para as residências ou conseguiram abrigo com amigos. A Defesa Civil ainda não tem informações sobre quantos moradores ainda permaneciam em abrigos.