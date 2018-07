Desânimo e boas lembranças se misturam para Alonso na Malásia

Foi em Sepang que ele conquistou sua primeira pole position e subiu ao pódio pela primeira vez, pela Renault, em 2003. Mas a morte do piloto de moto Marco Simoncelli, em outubro passado, lança uma sombra no GP deste ano.

"Sepang sempre será um dos meus circuitos favoritos, porque a gente nunca esquece a primeira pole position e o primeiro pódio na Fórmula 1, e ambos os eventos aconteceram aqui, então é um circuito onde eu adoro guiar, técnico e interessante", disse ele a jornalistas nesta quinta-feira.

"Ao mesmo tempo, depois do acidente de Marco no ano passado, correr aqui sempre será um pouco triste e duro, sabendo que um dos nossos colegas morreu aqui."

Alonso venceu os GPs da Malásia em 2005, pela Renault, e 2007, pela McLaren. Apesar do animador quinto lugar no GP da Austrália, na semana passada, o espanhol não antevê chances de andar na frente no próximo fim de semana.

"Precisamos ver quão competitivos conseguimos ser aqui neste circuito diferente", disse Alonso, que largou em 12º lugar em Melbourne. "Não esperamos milagres da Austrália para a Malásia, já que os carros são idênticos. Mas quem sabe?"