Desastre no Golfo matou 11 No dia 20 de abril de 2010, uma falha no equipamento de prevenção de vazamentos na plataforma Deepwater Horizon, operada pela petroleira britânica BP no Golfo do México, causou uma explosão que matou 11 funcionários e fez vazar cerca de 750 milhões de litros de óleo e 6 milhões de litros de dispersantes químicos. O vazamento, que chegou a mobilizar 48 mil pessoas para a limpeza, demorou 86 dias para ser contido.