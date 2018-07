Descarga de 13 mil volts mata eletricista no interior de SP

A Polícia Civil de Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto, investigará a morte de José Cândido Neto, de 41 anos, ocorrida na tarde de segunda-feira, 20. Ele trabalhava para uma empresa elétrica de Sertãozinho, na Fazenda São Jorge Castidi, para a Usina Santo Antônio, e fazia a mudança de um ramal elétrico. Um fio de alta tensão soltou e ricocheteou no peito de Cândido Neto, que recebeu uma descarga de 13 mil volts. Isso ocorreu por volta de 14h30. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Neto Campello, em Sertãozinho, mas morreu no meio do caminho. O boletim de ocorrência da morte foi registrado em Sertãozinho, onde a vítima morava, e a Polícia Civil de Jardinópolis, onde ocorreu o incidente, só recebeu as informações oficiais na tarde desta terça-feira, 21.