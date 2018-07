Descarga elétrica mata dois pedreiros em São Paulo Dois pedreiros morreram ao receber uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira, 11. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na Rua Padre Machado, no Jardim Santa Cruz, zona sul de São Paulo. O choque aconteceu quando uma régua de alumínio atingiu a rede elétrica. Os pedreiros trabalhavam na obra de uma padaria, sobre um andaime.