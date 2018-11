Descarga elétrica mata estudante em parada de ônibus Uma descarga elétrica matou o estudante Valtair Jardim de Oliveira, de 18 anos, quando ele se encostou na grade de proteção do abrigo de um ponto de ônibus do centro de Porto Alegre, no final da noite de ontem. Morador da zona leste da cidade, o jovem havia saído da escola e esperava pelo ônibus. Quando tocou na proteção metálica do abrigo, sofreu o choque.