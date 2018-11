Descarrilamento de trem deixa 15 feridos no Rio Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas na manhã de hoje com o descarrilamento de um trem na estação de Deodoro, no subúrbio do Rio de Janeiro, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu por volta das 6 horas, quando a composição de prefixo US 108 seguia de Santa Cruz para a Central do Brasil. Os bombeiros informaram que o trem saiu dos trilhos e teve um tombamento parcial. Não há registros de mortos.