Descarrilamento de trem destrói cidade no Canadá Um trem carregando petróleo descarrilou neste sábado no leste de Quebec, no Canadá, desencadeando diversas explosões e um incêndio que destruíram o centro da cidade de Lac-Megantic e mataram pelo menos uma pessoa. Um policial da província confirmou uma vítima fatal, mas se recusou a dizer quantos outros podem estar mortos. Ainda há muitos desaparecidos.