Descarrilamento de trem no Rio deixa 18 feridos Dezesseis pessoas ficaram levemente feridas no descarrilamento de um trem na estação Madureira, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira. Elas foram atendidas pelas equipes de emergência ainda na estação. Outras duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital Carlos Chagas, na zona norte, mas passam bem.