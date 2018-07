Descarrilamento de trem prejudica circulação em SP A circulação de trens da Linha 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú) está interrompida na tarde de hoje entre as estações Ceasa e Osasco, em São Paulo, em razão de uma composição que descarrilou na região. Segundo a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), um trem vazio que seguia no sentido Grajaú descarrilou próximo à estação Ceasa, às 16h20. Desde então, o transporte de passageiros é feito entre as estações Ceasa e Grajaú.