Descarrilhamento de trem provoca caos no Rio O descarrilhamento de um trem de passageiros esta madrugada na estação de São Cristóvão (bairro na zona norte, bem perto do centro carioca), está causando o caos no sistema ferroviário da região metropolitana do Rio. Milhares de passageiros estão imobilizados em estações nas zonas norte e oeste e na Baixada Fluminense. Já ocorreram depredações. Não há previsão para que o problema seja solucionado.