Descida da serra para o litoral tem operação comboio

Na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o tráfego pelo acostamento foi liberado em dois trechos no sentido de Curitiba para melhorar o fluxo. Os veículos podiam transitar pelo acostamento do km 344 ao km 347 e do km 353 ao km 362, em Miracatu. No início da tarde, havia pontos de lentidão com paradas na região da Serra do Cafezal, a partir do km 342. O trânsito seguia ruim até o km 362 devido ao excesso de veículos. O motorista encontrava o trânsito parado também na altura de Registro, em razão da interdição parcial da ponte sobre o rio Ribeira de Iguape para obras, no km 442,8. O tráfego era intenso também na pista sentido São Paulo. O excesso de veículos e o estreitamento da pista na subida da serra causavam congestionamento de 14 quilômetros na altura do km 365, em Miracatu.