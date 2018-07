Descida de SP para Santos demora o triplo do normal

No sentido oposto, o tempo estimado do trajeto é de 1h20 ante os 40 minutos normais. Há pontos de congestionamento entre os quilômetros 60 e 47.

Já na Anchieta a situação é mais tranquila. No sentido litoral, a duração estimada da viagem é de cerca de 1h32 ante os mesmos 40 minutos em condições normais. Há pontos de lentidão entre os quilômetros 31 e 36, no planalto. No trecho de serra, há lentidão entre o km 49 e o km 55. Já no sentido capital, o tráfego é normal.

Na rodovia Cônego Domenico Rangoni, que liga Santos ao Guarujá, há pontos de lentidão entre os quilômetros 277 e 274 no sentido capital. Já no sentido Guarujá, o trânsito está lento entre os quilômetros 270 e 260. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, entre os quilômetros 276 e 272, o trânsito está lento. No sentido litoral, o tráfego é normal.

O motorista que utilizar a rodovia Castello Branco não terá problemas no sentido interior. No sentido capital, há lentidão na região de Barueri e Itapevi, entre os quilômetros 32 e 30.

Na rodovia Régis Bittencourt sentido São Paulo, há lentidão entre os quilômetros 363 e 352, devido ao tráfego intenso. Também nesta pista, há dois quilômetros de morosidade do 71 ao 69, na região de Campina Grande do Sul, reflexo de uma restrição temporária na faixa da direita. No sentido sul, o tráfego está lento entre os quilômetros 341 e 344,5, na região de Miracatu e do 346 ao km 358,5, na mesma região.

Na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, há lentidão na região de Taubaté, no sentido São Paulo, entre os quilômetros 106 e 115, devido ao excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego também está lento na região de Pindamonhangaba, entre os quilômetros 89 e 88, devido a um acidente na pista.

De acordo com as concessionárias, o tráfego é normal nas rodovias Raposo Tavares, Ayrton Senna e Fernão Dias.