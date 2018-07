Descida para litoral de São Paulo tem trânsito lento

Segundo a concessionária, a partir das 14 horas será implantada operação subida. Neste momento, as condições em direção a São Paulo, conforme a Ecovias, são boas e o trânsito flui bem tanto na Anchieta como na Imigrantes. "O saldo na Baixada é de quase 90 mil veículos. Para uma viagem mais tranquila, suba antes das 16 horas", alerta a responsável pelas vias.

Na rodovia Mogi-Bertioga, há trânsito normal no sentido Mogi e fluxo intenso no sentido Bertioga, conforme o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), por conta do excesso de veículos. O motorista que segue pela Tamoios, porém, encontra tráfego normal nos dois sentidos e tempo bom.

Por volta das 11 horas, o trânsito na Rio-Santos, entre Ubatuba e São Sebastião estava intenso nos dois sentidos. No trecho entre São Sebastião e Guarujá, há tráfego carregado no sentido São Sebastião e normal para quem segue para o Guarujá.