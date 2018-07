Descida para o litoral tem lentidão na Anchieta

Na Domênico Rangoni, o trânsito travava no acesso a Guarujá, entre o km 267 e o km 270. O problema, nos dois locais, era o excesso de veículos. Nada comparado, no entanto, ao grande congestionamento que travou essas rodovias na terça-feira em razão do fechamento dos pátios de descarga de caminhões pela prefeitura de Cubatão. O sistema estava operando com cinco faixas no sentido do litoral e cinco em direção a São Paulo - três da Imigrantes e duas da Anchieta em cada sentido.

Acidente na Régis

Na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), o tráfego pelo acostamento foi liberado na pista sentido Curitiba, do km 344 ao km 347, para dar vazão ao grande número de veículos. No final da tarde, havia quatro quilômetros de congestionamento entre as regiões de Juquitiba e Miracatu, entre o km 337 e o km 341, em razão de um acidente envolvendo duas carretas. A faixa da direita e o acostamento estavam interditados. Equipes da concessionária trabalhavam na remoção dos veículos. Não havia informações sobre vítimas.

Outro ponto de congestionamento se formava entre o km 348 e o km 349, em Miracatu, devido ao excesso de veículos. Mais adiante, as obras na ponte sobre o rio Ribeira de Iguape causavam afunilamento e lentidão com paradas do km 438 ao 443, em Iguape, sentido Curitiba.

