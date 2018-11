Descoberta de que exoplanetas giram em sentido oposto à sua estrela surpreende

Acredita-se que os planetas se formam a partir de um disco de gás e pó conhecido como protoplanetário, que gira ao redor de uma estrela, no mesmo sentido, como ocorre no Sistema Solar. Com a descoberta, feita pelo programa britânico Wasp (Wide Angle Search for Planets), a teoria pode cair por terra. "Estamos lançando uma verdadeira bomba no campo dos planetas extrassolares", disse Amaury Triaud, do Observatório de Genebra. Segundo astrônomos, uma possível explicação seria interações com estrelas e planetas mais distantes. / EFE