Descoberta explica diferença entre espécies

As regiões do cérebro que mais crescem na infância são mais ou menos as mesmas que distinguem o cérebro humano dos de outros primatas, diz artigo na Proceedings of the National Academy of Siences. A descoberta foi feita pela professora Terrie Inder, da Escola de Medicina da Universidade Washington, em St. Louis (EUA), durante pesquisa sobre o desenvolvimento do cérebro de prematuros (foto). O estudo mostrou que as regiões temporal lateral, parietal e frontal crescem quase o dobro das outras áreas. São elas as responsáveis por funções avançadas, como a linguagem e a razão, que distinguem os humanos dos outros animais.