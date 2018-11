Descoberta quadrilha que usava mendigos como 'laranjas'

De acordo com a PF, os mendigos e albergados eram levados a assinar boletos de compra e venda de moeda estrangeira, de modo que o real proprietário dos valores tinha sua identidade preservada. A estratégia dos integrantes da organização era ocultar o valor e a origem dos recursos ilegais, possibilitando seu envio para exterior. Outra atividade criminosa realizada pelos investigados, segundo a PF, era a evasão de divisas, seja através de operações de dólar cabo, seja através do transporte físico dos recursos. Na grande maioria das vezes, o objetivo da evasão era o pagamento no exterior de produtos contrabandeados.

Os 11 supostos integrantes da organização responderão pelos crimes de compra e venda de moeda estrangeira de forma fraudulenta, remessas não autorizadas de valores para o exterior, operações de câmbio sem a necessária autorização, manutenção ou movimentação de recursos ou valores paralelamente à contabilidade exigida pela legislação, descaminho, formação de bando ou quadrilha e lavagem de ativos.