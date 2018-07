Descobertas duas peças de piano inéditas de Mozart

Especialistas da Fundação Internacional Mozart anunciaram, nesta quinta-feira, em Salzburgo, na Áustria, que identificaram duas composições para piano inéditas como sendo de autoria de Wolfgang Amadeus Mozart.

A Fundação já estava em posse das obras há algum tempo, mas ainda não havia divulgado a autoria das composições.

A instituição diz que não devem ser revelados mais detalhes sobre as peças inéditas do compositor austríaco até que elas sejam apresentadas oficialmente ao público, no dia 2 de agosto.

Uma porta-voz da Fundação afirmou que as músicas serão tocadas no piano original de Mozart.

Inéditas

Em janeiro, outra peça de Mozart que esteve esquecida por muitos anos em uma biblioteca francesa foi tocada oficialmente pela primeira vez.

A composição, de dois minutos, foi tocada pelo violinista Daniel Cuiller a uma pequena audiência na cidade francesa de Nantes.

A autenticidade da peça havia sido comprovada em setembro de 2008.

Mozart deixou mais de 600 composições até sua morte, em 1791, aos 35 anos.

Ele começou a compor com cinco anos de idade e seu trabalho inclui óperas, sinfonias, músicas de câmara, peçam para coral e concertos para piano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.