Descoberto novo fator que favorece câncer

Cientistas britânicos e alemães descobriram como o "lixo do DNA" promove o crescimento de células cancerosas em pacientes com linfoma de Hodgkin, revela estudo da Nature Medicine. Esse lixo ? batizado de LTR ? é composto de material genético que se acumulou no genoma humano ao longo de milhões de anos. Embora sejam originários de vírus e potencialmente perigosos, os LTRs são normalmente desativados durante o desenvolvimento embrionário. Quando esse processo falha, afirmam os pesquisadores, os LTRs ativam os genes do câncer. O cientistas acreditam que o sistema é válido também para outros tipos de tumor.