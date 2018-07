Descobertos na Grécia 43 sepulcros de 650 até 279 a.C.

Uma equipe de arqueólogos desenterrou na província grega da Macedônia (norte) um total de 43 sepulcros que abrangem um período de quase quatro séculos, desde o ano 650 ao 279 antes de Cristo, segundo informou nesta quinta-feira, 11, o Ministério de Cultura. Foto: Efe Trata-se do resultado das escavações realizadas durante este ano no cemitério ocidental do povoado de Arjontiko, a 5 quilômetros de Pelas, capital do Império da Macedônia durante sua época de esplendor e cidade natal de Alexandre, o Grande. Entre os achados destaca o sepulcro de uma menina que abriga uma coroa de cobre banhada de ouro, três ânforas de cerâmica, um cântaro de cobre e um busto de argila arenosa da morta de dimensões naturais. Segundo os primeiros estudos, os túmulos dos varões, datados entre 580 e 480 antes de Cristo, pertenciam a guerreiros e continham capacetes de cobre ou máscaras de ouro; lanças e uma faca; jóias de ouro, prata e cobre; estatuetas de móveis e carros; e ídolos de deuses e animais, além de ânforas. Foto: Efe Algumas tumbas de mulheres dessa época apresentaram ricos tesouros de jóias, facas de ferro, estatuetas de argila arenosa e cântaros de cobre. Durante as escavações dos últimos oito anos, feitas em apenas 5% do recinto, foram localizados 915 sepulcros. Esses enterros revelam o crescimento econômico e a composição demográfica do povo com os cadáveres enterrados em sepulcros de terra e sarcófagos de madeira, ordenados por famílias, gênero e status social. O assentamento de Arjontiko ficava em um cruzamento de caminhos de grande importância estratégica, tanto militar como para o comércio de objetos de luxo e de matérias-primas através dos séculos, segundo informaram os cientistas.