Desconhecidos atacam ônibus e presídio no sul de MG

Outro ônibus já havia sido incendiado na madrugada anterior, assim como foram atacadas - inclusive com o uso de coquetel molotov, as casas de um agente penitenciário e de um diretor de presídio, onde foi deixado um cartaz com a frase "contra a opressão carcerária". Já nesta madrugada tiros foram disparados contra a residência de outro agente, no bairro Novo Horizonte.

A Polícia Civil investiga se há relação entre os casos e se existe alguma ligação com as nove mortes em Itamonte, no mês passado, durante um roubo a caixas eletrônicos. Equipes de Belo Horizonte (MG) estão na cidade ajudando nas investigações e, segundo o delegado Regional de Itajubá, Pedro Henrique Rabelo Bezerra, a polícia trabalha com todas as hipóteses.

Ele falou que ainda não há nada que vincule as mortes de Itamonte aos ataques em Itajubá. "Mas isso também está sendo apurado", afirmou à reportagem. O delegado disse ainda contar com a ajuda de setores de inteligência da polícia.

Tiros

Em Poços de Caldas, também no sul de Minas Gerais, um presídio foi alvo de disparos na madrugada desta quinta. Os tiros foram ouvidos pelos agentes penitenciários, que acionaram a Polícia Militar. Buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi localizado.