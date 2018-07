Descumprimento de plano imporá 2ª multa à Chevron

Não há comprovação, por exemplo, da movimentação de 18 navios na área da Bacia de Campos onde houve o vazamento, segundo contabilidade fornecida pela petroleira. É considerado igualmente grave o fato de a Chevron ter repassado com defasagem de até cinco dias informações sobre as fissuras no fundo do mar, por onde o petróleo vazou. Essa defasagem teria deixado as autoridades desinformadas sobre a dimensão do acidente.

"Na cronologia, há obscuridades", disse o presidente do Ibama, Curt Trennempohl. Anteontem, o Ibama já havia aplicado multa de R$ 50 milhões pelo vazamento, sem contar o crime ambiental. / MARTA SALOMON