Desde 2007 não fazia tanto calor no inverno em SP A cidade de São Paulo registrou na terça-feira (18) a maior temperatura no inverno desde 2007. Às 15h, os termômetros marcaram 34,1ºC, no segundo dia mais quente do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira o índice será igual ou superior e o calor poderá chegar a 35ºC. A última vez que essa temperatura foi registrada no inverno foi em 1961 - 35,2ºC. E só há previsão de chuva para a quinta-feira (20).