Desde abertura, USP Leste gera polêmica Desde o início de seu funcionamento, em 2005, as polêmicas envolvendo a USP Leste se sucedem. No início do ano passado, por exemplo, um estudo feito por professores da USP recomendou o fechamento de 330 vagas: 80 em Ciências da Natureza e 10 em Gerontologia.