Desde dezembro, chuvas causaram 14 mortes no Estado de SP

As chuvas que caíram no Estado de São Paulo durante os meses de dezembro, janeiro e os primeiros dias de fevereiro já deixaram 14 mortos e 27 feridos, segundo balanço da Defesa Civil Estadual. Duas pessoas estão desaparecidas. Ainda de acordo com o órgão, três municípios paulistas decretaram situação de emergência em razão das enchentes: Lucélia, Piquete, Serrana. A prefeitura de Franco da Rocha, na Região Metropolitana de São Paulo, também decretou situação de emergência nesta segunda-feira, 9, porém o município ainda não consta da lista oficial do Estado. Conforme a Defesa Civil paulista, desde dezembro, 68 cidades foram afetadas de alguma forma pelas chuvas, 5.580 pessoas ficaram desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 275 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.