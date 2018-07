Desde o início da carreira, Bernardet optou por uma atuação mais militante

Dessa maneira deve ser entendida aquela que talvez seja sua obra mais vibrante, Brasil em Tempo de Cinema, publicada em 1967, no calor da hora, plena efervescência do Cinema Novo. Esse exemplo raro de livro militante é obra de um companheiro de estrada que, no entanto, não passa a mão na cabeça de ninguém, nem de seus amigos. De fato, algumas das ideias centrais do livro desagradaram a muita gente. Em especial, a consideração de que o Cinema Novo seria expressão de uma classe média dividida e conflitada. Não pegou bem, numa época em que os cineastas se consideravam porta-vozes diretos do povo.

Não foi a única polêmica de Bernardet. Além dos livros sobre a história do cinema brasileiro, que mudam a perspectiva desses estudos, debruça-se sobre os documentários no igualmente incontornável Cineasta e Imagens do Povo. Em O Autor no Cinema (esgotado), põe em xeque a noção de "autoria", a qual é apegado. O crítico não poupa sequer suas convicções.