Desde setembro, chuvas desalojaram 101 mil pessoas em MG

As chuvas que atingem Minas Gerais desde setembro do ano passado já deixaram mais de 100 mil desalojados. Já são 10.107 as pessoas que ficaram desabrigadas (pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos) e outras 101.294 estavam desalojadas (as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares). São 29 mortes. Chegou a 156 o número de municípios mineiros em situação de emergência em consequência dos temporais. Neste fim de semana, as chuvas causaram o deslizamento de terra no município de Itajubá, que atingiu imóveis. A proprietária de um dos imóveis, Raimunda Dias Costa, de 50 anos, foi atingida pelos escombros e ficou levemente ferida. A vítima foi socorrida por uma viatura do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro Hospital Escola de Itajubá. As casas atingidas ficaram danificadas e apresentaram trincas que comprometiam a segurança dos moradores. Ambas as famílias foram orientadas para deixarem o imóvel, até uma avaliação técnica fosse realizada no local.