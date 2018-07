Desembargador mantém liberdade para bombeiros do RJ O desembargador da 6.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Luiz Noronha Dantas, decidiu manter o habeas corpus concedido aos mais de 400 bombeiros presos após a invasão do quartel central da corporação no dia 3. A decisão inicial que resultou na libertação dos detidos, no fim de semana, havia sido uma liminar proferida na sexta-feira, dia 10, pelo desembargador Cláudio Brandão de Oliveira, no Plantão Judiciário.