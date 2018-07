Desembargadora discute com PMs em blitz da lei seca São Paulo, 12 - A desembargadora Yara Ramires da Silva de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), de São Paulo, e a filha dela, Roberta Sanches de Castro, foram encaminhadas, no final da noite de quarta-feira, para a sede da Corregedoria da Polícia Militar, na região central da capital paulista, ao se envolverem em uma discussão com policiais militares da Companhia Tática do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) na Avenida Paulista.