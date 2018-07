Desembarque em aeroportos do País é recorde em julho

O resultado, 7.426.128 desembarques, 22,05% a mais que os 6.084.737 verificados no mesmo período do ano passado, supera em 8,17% o recorde anterior, registrado em janeiro de 2011 (6.865.480 desembarques). De janeiro a julho, o acumulado foi de 45.364.722 chegadas, 20,97% a mais que as 37.501.222 registradas nos primeiros sete meses de 2010.

"Se o ritmo de crescimento for mantido, deveremos ultrapassar os 77 milhões de desembarques ao fim de 2011, superando 2010 em 9 milhões", estima o ministro do Turismo, Pedro Novais.

Internacional

Os desembarques internacionais também cresceram e emplacaram recorde da série histórica dos meses de julho. Foram 855.739 chegadas, 14,68% superior às 746.185 registradas no sétimo mês do ano passado. O acumulado de desembarques internacionais, em 2011, chega a 5.213.609, superando em 18,23% os 4.409.561 verificados no mesmo período de 2010.