Desembolsos do BNDES somam R$21,2 bi em 2013 até fevereiro

Apenas em fevereiro, os desembolsos totais do BNDES foram de 11,1 bilhões de reais, aumento de 36,4 por cento ante fevereiro de 2012.

"Com expansão de 112 por cento (6,9 bilhões de reais desembolsados), a indústria liderou o crescimento das liberações do BNDES em janeiro e fevereiro... a indústria respondeu por 32 por cento dos desembolsos totais do banco no período", informou o banco em comunicado nesta quinta-feira.

Do total das liberações realizadas em janeiro e fevereiro, 47 por cento foram para micro, pequenas e médias empresas, totalizando 10 bilhões de reais --o maior volume de crédito já disponibilizado num bimestre para companhias de menor porte.

As liberações do BNDES Finame somaram 10,2 bilhões de reais no primeiro bimestre, alta de 60 por cento na comparação anual, influenciada principalmente pelo segmento de máquinas e equipamentos sem rodas (que não são de transporte).

Já as aprovações de financiamentos somaram 25,7 bilhões de reais no primeiro bimestre, aumento de 30 por cento ante o mesmo período de 2012. Desse total, 8,1 bilhões de reais foram para o setor industrial, um aumento de 43 por cento quando comparado ao ano passado.

"O bom desempenho do BNDES no primeiro bimestre deste ano indica retomada na atividade econômica", afirmou o banco.

O segmento de infraestrutura teve aumento de 4 por cento nas aprovações de financiamento do banco nos dois primeiros meses de 2013 ante igual período de 2012.

(Por Anna Flávia Rochas)