Desempregado confirma estupro de mulheres em MG

De acordo com a polícia, exames de DNA das amostras de sêmen encontradas em três vítimas confirmaram que ele seria o autor dos crimes. "Não foi uma confissão feita formalmente, não confessou no papel, por assim dizer. Mas estava conversando com ele ontem e ele está mais calmo e já assumiu a autoria dos crimes. Está bem tranquilo, deu detalhes", disse o delegado Frederico Abelha.

No depoimento prestado após ser preso, Trigueiro preferiu permanecer em silêncio. Seu advogado Rodrigo Bizzoto disse que para ele o cliente não confessou os crimes. Delegados investigam outros crimes atribuídos ao suspeito.