Essa foi a menor variação desde dezembro do ano passado, quando o desemprego foi de 6,8 por cento. A taxa de outubro deste ano é igual à verificada no mesmo mês do ano passado.

Economistas consultados pela Reuters previam uma taxa de 7,6 por cento.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Silvio Cascione; Edição de Vanessa Stelzer)