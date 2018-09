Desemprego é consequência da doença Preconceito e desemprego são as queixas mais comuns ouvidas das pessoas com psoríase que procuram a associação de pacientes Psorierj, no Rio. "Vários associados dizem preferir manifestações da doença em extensões maiores da pele, mas que ficam cobertas, a pequenas erupções em áreas expostas, como as mãos. Só para evitar a vergonha e o medo de ser rejeitado", conta a presidente da entidade, Denise Santos Oliveira Sousa.