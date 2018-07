Desemprego é o menor no ano, mas IBGE vê piora de qualidade

Em setembro, a taxa estava em 7,7 por cento. Economistas consultados pela Reuters previam desemprego em 7,6 por cento no mês passado.

Apesar da taxa melhor, outubro registrou a primeira queda no emprego com carteira assinada desde 2004 e a ocupação caiu tanto em relação a setembro (recuo de 0,1 por cento) quanto a outubro de 2008 (baixa de 0,3 por cento). A população ocupada atingiu 21,505 milhões nas seis regiões pesquisadas.

A população desocupada caiu 2,5 por cento de setembro para outubro, mas cresceu 0,6 por cento ante outubro do ano passado. A população desocupada somou 1,753 milhão de pessoas.

"A taxa de desemprego está estável... o mercado de trabalho não está se movimentando", disse o economista do IBGE Cimar Pereira Azeredo, nesta quinta-feira, ao apresentar os dados.

"Há no mercado pequenas movimentações, mas os grandes números --como ocupação, desocupação e outros-- não se mexem."

O rendimento do trabalhador brasileiro ficou estável de um mês para o outro, com média de 1.349,70 reais. Em relação a outubro do ano passado, houve crescimento de 3,2 por cento.

Na média do ano, a taxa de desemprego está em 8,3 por cento, acima dos 8,1 por cento verificados de janeiro a outubro de 2008.

IMPACTO NO TRABALHO FORMAL

Segundo o economista do IBGE, os reflexos da crise global ainda contaminam o emprego. "O mercado está parecido com o fim do ano passado. A crise não arrebentou com 2009, mas atrapalhou a arrancada que se esperava para este ano", disse. "Se não fosse a crise, os números deste ano seriam bem melhores. Tinha gente que falava em 5 por cento de taxa de desemprego."

Um dos principais impactos da crise foi sobre o trabalho formal. O emprego com carteira vem recuando desde o agravamento da turbulência internacional, segundo o IBGE.

De acordo com o IBGE, o crescimento do emprego formal chegou a 6,9 por cento em outubro de 2008 ante o mesmo mês de 2007 e, desde então, entrou em queda livre. "Parte desse pessoal está indo trabalhar por conta própria", frisou o economista do IBGE.