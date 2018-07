Desemprego no Brasil sobe a 5,4% em setembro--IBGE

Apesar do leve crescimento, trata-se do melhor resultado para setembro desde o início da série histórica, em 2002. Mesmo assim, o número veio um pouco pior do que o esperado pelo mercado.

Pesquisa da Reuters mostrou que, pela mediana das previsões de 31 analistas consultados, a taxa permaneceria em 5,3 por cento no mês passado. As estimativas variaram de 5,0 a 5,4 por cento.

O rendimento médio da população ocupada subiu 0,1 por cento em setembro ante agosto, e 4,3 por cento sobre setembro de 2011, atingindo 1.771,20 reais.

O IBGE informou ainda que a população ocupada cresceu 0,9 por cento em setembro na comparação com agosto e 2,3 por cento ante o mesmo período do ano anterior, totalizando 23,164 milhões de pessoas nas seis regiões metropolitanas avaliadas.

Já a população desocupada chegou a 1,326 milhão de pessoas, alta de 3,0 por cento ante agosto e queda de 8,6 por cento sobre um ano antes. Os desocupados incluem tanto os empregados temporários dispensados quanto desempregados em busca de uma chance no mercado de trabalho.

Entre setembro e agosto, informou o IBGE, o setor que se destacou em contratações foi o de comércio, com alta de 3,7 por cento.

Em setembro, o Brasil criou 150.334 postos formais de trabalho, acima do resultado de agosto mas o pior desempenho para setembro desde 2001, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados na semana passada.

O baixo nível de desemprego e o aumento da renda continuam ajudando na atividade econômica brasileira, que começou a dar sinais de aquecimento no segundo semestre após um início de ano cambaleante devido à crise internacional.

Em agosto, houve avanço de 0,98 por cento ante julho no Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB). .

Isso depois de uma alta de 1,5 por cento na produção industrial e avanço de 0,2 por cento nas vendas no varejo em agosto.

(Por Rodrigo Viga Gaier)