Desemprego no Brasil tem em outubro 2a menor taxa da história A taxa de desemprego no país atingiu em outubro o segundo menor patamar da série histórica, iniciada em março de 2002, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. A taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do país era de 7,5 por cento em outubro, ante 7,6 por cento em setembro. A menor taxa já registrada pelo IBGE foi em dezembro do ano passado, de 7,4 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)