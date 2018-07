Desemprego tem menor junho da série, a 6,2%

Mas apesar da queda, a esperada inflexão da curva da desocupação está atrasada e ainda não aconteceu, monstrando uma certa fragilidade do mercado de trabalho que se encontra praticamente parado, segundo o IBGE.

A taxa nas seis regiões metropolitanas do país foi de 6,2 por cento em junho, a menor desde janeiro, ante 6,4 por cento em maio. Economistas consultados pela Reuters projetavam 6,1 por cento.

"Isso representa uma estabilidade, o mercado ficou parado em junho. A inflexão da taxa de desemprego que era esperada não se efetivou", disse o coordenador da pesquisa, Cimar Azeredo.

"Você tem um mercado de trabalho que não contrata e mesmo com a redução da desocupação, ela não foi significativa. É um período de expectativa de aumento da ocupação e de queda na taxa para um nível menor."

A população ocupada somou 22,390 milhões no mês passado, queda de 0,2 por cento sobre maio e alta de 2,3 por cento sobre junho de 2010. A desocupação, que é a procura por trabalho, somou 1,476 milhão, recuo mensal de 3 por cento e queda anual de 10,4 por cento.

"Junho é um mês próximo das férias e muitas pessoas deixam de procurar trabalho, em especial mulheres, para ficar com os filhos", disse Azeredo. "Outra conjectura, pode ser um dificuldade em entrar no mercado."

Os setores que impediram a inflexão da curva do desemprego em junho estão diretamente ligados à demanda do consumidor, em meio às medidas do governo para conter a inflação, segundo Azeredo.

A ocupação no comércio caiu 1,7 por cento entre maio e junho e no setor de outros serviços, que incluiu hospedagem, turismo, transporte e outros, encolheu 1,2 por cento.

"Foram setores que impediram um queda maior na taxa de desocupação."

Por outro lado, a indústria ampliou seu quadro em 29 mil pessoas, graças ao desempenho de São Paulo.

SEMESTRE

A taxa de desemprego encerrou o primeiro semestre em 6,3 por cento, contra 7,3 por cento no mesmo período do ano passado.

Em 2010 como um todo, ano de forte aquecimento da economia, a taxa média de desemprego foi de 6,7 por cento, a mais baixa da série.

"A média agora já é a menor da série e está abaixo do que aconteceu em 2010. Se tudo se mantiver daqui para o fim do ano, teremos uma nova taxa recorde (de baixa em 2011). O segundo semestre costuma ter taxas menores que no primeiro", disse Azeredo.

O rendimento do trabalhador brasileiro foi de 1.578,50 reais em junho, variação positiva de 0,5 por cento sobre maio e de 4 por cento ano a ano.

A renda cresceu 3,8 por cento no primeiro semestre sobre os seis primeiros meses de 2010, quando houve uma alta de 1,7 por cento.

"A evolução do rendimento mostra um ganho real no poder de compra com mais pessoas com carteira assinada, uma maior organização da economia, a política de aumento do salário mínimo e dissídios mais altos."