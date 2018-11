Desenho com diploma

O mercado brasileiro de animação está, por assim dizer, animado. A publicidade ainda é o maior cliente de produtoras e profissionais autônomos, mas quem entende do assunto já observa o surgimento de uma indústria mais consolidada. Como parte desse processo, as universidades se movimentam para criar cursos na área.

O setor ganhou impulso em 2008, quando séries de desenho animado produzidas no Brasil ou em parcerias internacionais estrearam na TV a cabo, a exemplo de Princesas do Mar, exibida na Discovery Kids, e Escola pra Cachorro, no Nickelodeon - ambas também veiculadas em outros países.

O aquecimento do mercado expôs o problema da falta de mão de obra qualificada. "Os estúdios estão contratando gente sem experiência e eles próprios fazem treinamentos", diz Marcos Magalhães, diretor do Anima Mundi - o maior festival de animação do Brasil.

Segundo a professora Claudia Bolshaw, coordenadora do Núcleo de Arte Digital e Animação da PUC-Rio, o momento de resolver o problema da formação de animadores é agora, enquanto o mercado está se estruturando. "Precisamos de profissionais pensantes e não meros técnicos reprodutores", diz.

Para o diretor de Educação da Associação Brasileira de Cinema de Animação (ABCA), Sérgio Nesteriuk, cursos superiores devem preencher essa lacuna. "Além de conhecer diferentes técnicas, o universitário tem uma formação humanista fundamental para despertar sua sensibilidade."

Professor da Universidade Anhembi Morumbi, Nesteriuk coordenou, em 2007, a criação do curso tecnológico em Design de Animação. A maior parte dos alunos já atuava no mercado e voltou à universidade para complementar a formação.

É o caso do chileno Francesco Sciolla, de 29 anos, que se graduou em Cinema em Santiago, onde trabalhava na pós-produção de comerciais feitos em computação gráfica. Antes de vir para o Brasil, pesquisou opções de cursos de 3D, mas preferiu fazer a graduação da Anhembi Morumbi, de dois anos.

"O curso abrange todas as técnicas. Acabei me interessando por 2D, que não conhecia muito", conta Sciolla. Para ele, o mercado brasileiro precisa ser mais bem explorado. "A TV e a internet estão crescendo e se apresentando como opções para os profissionais."

Ainda em São Paulo, o Centro Universitário Senac acabou de fazer o vestibular para a primeira turma de seu curso tecnológico em Produção Audiovisual com foco em animação para diferentes mídias. "Formatamos a grade para que o aluno domine conceitos básicos como desenho e timing", conta o professor Péricles Martins. Para ajudar, o Senac chamou Kiko Mistrorigo, diretor da série Peixonauta, exibida no Discovery Kids e recentemente comprada pelo Discovery Família dos Estados Unidos.

Públicas. Universidades federais também estão criando ou adaptando cursos para formar animadores. A de Minas Gerais (UFMG) extinguiu sua habilitação em Cinema de Animação, que oferecia havia quase três décadas, e lançou, em 2009, o bacharelado de quatro anos e meio de duração em Cinema de Animação e Artes Digitais.

Segundo o professor Maurício Gino, o currículo alia técnicas de animação às novas tecnologias, que abriram possibilidades de produção e divulgação dos trabalhos. "Hoje o animador também pode pensar em materiais para mídias móveis e games", diz Gino.

A aluna do segundo período Tatiana Mendes, de 23 anos, é bolsista da universidade, onde tem aulas extras de animação 3D e participa de projetos de computação gráfica. "A vantagem de estudar em uma universidade pública são oportunidades como essa", diz a mineira.

Neste ano, a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), no Rio Grande do Sul, foi outra instituição que iniciou um bacharelado em Cinema de Animação. Com duração de quatro anos, o curso surgiu do desmembramento da graduação em Cinema e Animação. "Aproveitamos o repertório de professores de artes e design da universidade para embasar a formação dos futuros animadores", diz a professora Liângela Xavier.

Essa característica agrada à aluna da primeira turma Patrícia Lindoso, de 18 anos. "Os professores nos deram referências artísticas que já influenciam nossas próprias criações."

Capacitação. O governo notou o mercado e as universidades se mexendo e fomentou a animação. O Ministério da Cultura (MinC) implantou, com a Empresa Brasil de Comunicação e a TV Cultura, o Programa AnimaTV. Foram selecionados 17 projetos, cujos realizadores participaram de oficinas de capacitação e tiveram suas animações exibidas nos canais públicos. Escolhidos por voto popular e um júri, dois desenhos receberam verba para produção de 13 episódios de 11 minutos de duração.

Para Marcos Magalhães, do Anima Mundi, toda qualificação é válida. "Há espaço tanto para formados em faculdades quanto em cursos técnicos e livres", ressalta.

Na internet. Nesteriuk, da ABCA, lembra que a capacitação do animador brasileiro tradicionalmente ocorria de quatro formas: estudando sozinho ou em grupo, com livros técnicos; na prática, em estúdios, ou em cursos no exterior - em geral nos EUA, no Canadá e na França.

Aí veio a internet e os autodidatas viram surgir uma nova frente de possibilidades. Curioso para aprender a tecnologia 3D, Ricardo Jost, de 23 anos, formado pela Universidade Tiradentes (Unit), em Aracaju, foi além da única disciplina que tinha na faculdade de Design Gráfico e fez o curso online de animação da Melies, escola de cursos livres de São Paulo.

"Tinha alguma noção, mas não conseguia animar nada. O curso, que fiz durante a faculdade, me deu conhecimentos básicos e vontade de me aprimorar", diz Jost, que no ano passado se mudou para São Paulo para fazer uma pós em computação gráfica. Agora trabalha num estúdio que produz filmes publicitários e, no próximo ano, vai fazer outro curso online, de animação 3D de personagens da americana Animation Mentor.

Ao Estadão.edu, o presidente da escola, Bobby Beck, elogiou o nível dos profissionais brasileiros. "São pessoas extremamente talentosas", disse. "Trabalhar com animação não é fácil, porque requer muita prática e dedicação. Mas, com paixão, você vai longe."

ONDE ESTUDAR

CURSOS TECNOLÓGICOS

- Design de Animação

Anhembi Morumbi (http://portal.anhembi.br/)

- Produção Audiovisual

Centro Universitário Senac (http://www.sp.senac.br/)

BACHARELADO

- Cinema de Animação

UFMG (www.eba.ufmg.br)

UFPel (http://iad.ufpel.edu.br/)

Faculdades Barros Melo (http://www.barrosmelo.edu.br/)

PÓS (ESPECIALIZAÇÃO)

- Animação

PUC-Rio (www.puc-rio.br)

- Cinema de animação

Universidade Veiga de Almeida (http://www.uva.br/)

CURSOS LIVRES

- Cinema, 3D e Animação

Melies (www.melies.com.br)

- Animação 3D de personagens

Animation Mentor (www.animationmentor.com.br)