Desenhos feitos com 'post-its' se espalham por janelas na França

Funcionários de empresas francesas começaram a criar desenhos com notas autocolantes coloridas, chamadas de post-it, nas janelas de seus escritórios durante o verão no país.

A moda foi registrada pelos criadores da agência de comunicação digital francesa Gustibus et Coloribus em um site. Segundo um dos criadores do site, Benoit Adam, o fenômeno começou entre maio e junho em Paris, e ganhou destaque quando os desenhos cobriram as janelas de um escritório do banco BNP.

Ele diz que a ideia surgiu durante o verão porque este é um período de menos atividade nas empresas francesas. "Os funcionários que trabalham nessa época ficam sem ter muito o que fazer", diz.

Personagens de videogames, filmes e quadrinhos são os desenhos mais comuns criados com o papel autocolante, que é abundante em escritórios. Depois de se espalhar por cidades próximas a Paris, a moda dos desenhos chegou até países como Bélgica e Suécia.

