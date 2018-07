Desentendimento em bar no Rio deixa dois jovens mortos Dois jovens morreram num bar em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada de sexta-feira, 23. Segundo a Divisão de Homicídios da Baixada, um rapaz se desentendeu no bar, no bairro Coelho da Rocha, foi embora e voltou armado e já atirando, com apoio de dois amigos.