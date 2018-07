Desenvolve SP recebe pedidos de mais de R$ 115 mi

A Linha Investimento Esportivo 2014 foi criada para apoiar empresas e prefeituras das cidades escolhidas como Centros de Treinamentos de Seleções (CTS) e das que ainda são candidatas. O primeiro financiamento, no valor de R$ 6 milhões, foi concedido no mês passado para a construção de um hotel em Piracicaba, no interior do Estado.

De acordo com o presidente da Desenvolve SP, Milton Luiz de Melo Santos, para serem aprovados, os projetos devem contemplar o impacto ambiental. "Além de incentivar o desenvolvimento, queremos um Estado com responsabilidade socioambiental. São Paulo é o único Estado da federação que possui uma linha de crédito com juros subsidiados para projetos de infraestrutura relacionados à Copa para cidades que querem ser subsedes", avaliou.

Os juros são subsidiados do programa são de 2% ao ano mais atualização pelo IPC da Fipe. O prazo de pagamento chega a 10 anos com carência de 24 meses.