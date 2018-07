Desenvolvimento não vem só do lucro, diz papa em texto Os agentes econômicos devem abrir-se à lógica da gratuidade, e não só do lucro, para que os povos conheçam o desenvolvimento social. Essa é a ideia mestra da encíclica "Caritas in Veritate", a ser publicada hoje pelo papa Bento XVI, segundo estudiosos entrevistados pelo jornal O Estado de S. Paulo que tiveram acesso ao documento antes da sua divulgação. O papa considera o comportamento baseado exclusivamente no interesse incapaz de resolver os dramas sociais. O texto pode ser considerado uma retomada e uma atualização da doutrina social do Concílio Vaticano 2º e da encíclica "Populorum Progressio" (1967), de Paulo VI.